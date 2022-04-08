"По линии Ростуризма в рамках нацпроекта предусмотрены меры грантовой поддержки общественных предпринимательских инициатив, направленных на развитие туринфраструктуры. В приоритете будут заявки с большей долей внебюджетных инвестиций, не менее 30%", — сказал Емтыль в ходе совещания по развитию туризма на Северном Кавказе в Дагестане в пятницу.

По его словам, сбор заявок на получение грантов стартовал 22 марта. Желающим поучаствовать в конкурсе необходимо обратиться в региональные органы власти, отвечающие за развитие туризма.

"В связи с санкционными ограничениями началась переориентация туристских потоков на внутренние направления нашей страны. В 2022 году будут действовать центральные и общие меры поддержки субъектов предпринимательства (в туризме — ИФ)", — подчеркнул он.

Среди мер поддержки он назвал отсрочку по взносам в фонды ассоциации по выездному туризму "Турпомощь", туристический кешбэк, включая детский, поддержку модульных гостиниц, субсидирование льготного кредитования, мораторий на плановые проверки, кредитные каникулы по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.

Кроме того, есть программа льготного кредитования. Инвесторы могут привлечь заемные средства на строительство или реконструкцию отеля с характеристиками не менее трех звезд, площадью не менее 5 тыс. кв., с фондом от 120 номеров. Также такие условия действуют и для санаториев.

Емтыль отметил, что с учетом повышения ключевой ставки ЦБ на реализацию данной программы кредитования потребуются дополнительные средства. Льготные кредиты можно взять на срок до 15 лет по ставке от 3 до 5%.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что стартовал сбор заявок от регионов на грантовую поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры. До 5 апреля субъекты РФ смогут направить в Ростуризм свои заявки. По итогам конкурса будут определены регионы, которые получат федеральное софинансирование.

Сумма гранта составит от 3 до 10 млн рублей, в зависимости от типа проекта."На всю грантовую программу в этом году в федеральном бюджете заложено чуть более 3,5 млрд рублей. Мы планируем, что на эти средства будет реализовано не менее восьмисот проектов в туризме", — отметила она.