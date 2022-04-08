"Несмотря на небольшой спад в марте, связанный с временным ограничением на полеты в аэропорты юга и центральной части России (Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь и Брянск), общий пассажиропоток за первые три месяца превысил показатели аналогичного периода 2021 года на 12,2%", — говорится в сообщении.

С января по март 2022 года обслужено 3 тыс. 862 рейса. Наибольшая часть пассажиров пришлась на авиакомпании "Победа", "S7 Airlines" и "ЮТэйр". Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Сочи, а среди международных — Дубай.