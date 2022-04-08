"Разработаны параметры и намечены планы по созданию брендового туристического проекта на территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа и Республики Адыгея, а также принята дорожная карта совместных мероприятий на 2022 год", — сказал собеседник агентства, уточнив, что соглашение было подписано в Дербенте (Дагестан) в ходе совещания об устойчивом развитии туризма на Северном Кавказе.

В ходе совещания председатель совета консорциума университетов Северного Кавказа, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов отметил, что в условиях новой геополитической и экономической реальности важно понять векторы дальнейшего развития туризма на Северном Кавказе — начиная от набора компетенций выпускаемых вузами специалистов и заканчивая вопросами планирования новой туристской инфраструктуры.

"Сегодня вопросы кадрового обеспечения сферы туризма и индустрии гостеприимства в значительной степени связаны с уровнем оплаты труда, качеством среды проживания и рядом других факторов, без решения которых невозможно обеспечить устойчивость отраслевых кадров и, соответственно, экономически устойчивое развитие туризма региона", — приводит управление слова Беспалова.

Ректор вуза также напомнил, что в марте прошлого года при поддержке полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки был создан Консорциум вузов Северного Кавказа, в состав которого вошли 20 университетов, представляющих все регионы Северного Кавказа.