"Завершен проект "Зима в Подмосковье", в рамках которого в Подмосковье побывали более 4,5 млн туристов. Было проведено более 500 мероприятий, работало свыше 300 катков, было открыто 18 горнолыжных курортов, 90 лыжных и 149 тюбинговых трасс", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что наиболее востребованным в зимний период у путешественников стал парк "Патриот" в Одинцовском округе, его посетили около 1 млн человек.

В предыдущем сезоне число туристов за этот же период составило 3,5 млн человек, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета.

В период новогодних праздников Подмосковье посетили почти 2 млн туристов, что на 20% больше, чем в прошлом году.