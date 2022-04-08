«За три года существования нацпроект “Безопасные качественные дороги” внёс огромную лепту в развитие внутреннего туризма. Многие туристические объекты стали доступнее, добраться до них теперь можно быстрее и с комфортом. В регионах привели в нормативное состояние более 800 объектов улично-дорожной сети, ведущих к местным достопримечательностям. А их общая протяжённость – более 4 тыс. км. В новом дорожном сезоне эта работа будет продолжена: ещё порядка 1,7 тыс. км дорог планируем отремонтировать в новом году», – приводятся его слова на сайте правительства РФ.

По словам Хуснуллина, до конца года планируется отремонтировать ещё около 345 участков трасс и улиц, ведущих к туристическим местам.

По данным Федерального дорожного агентства, в Алтайском крае в предстоящем дорожно-строительном сезоне в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать семь участков автомобильных дорог к достопримечательностям и местам отдыха. В частности, в нормативное состояние приведут участок дороги Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области протяжённостью 9,4 км между городом Славгородом и посёлком Бурсоль, который является одной из жемчужин озёрного края. Он расположен около знаменитого озера Бурлинского, куда летом съезжаются туристы со всей России.

Также будет выполнен ремонт 9,3 км трассы Советское – Урожайное – Шульгин Лог между селом Советским и посёлком Семилетка. Направление является востребованным среди туристов, в зимний сезон интенсивность движения увеличивается: здесь проходит турмаршрут на незамерзающее Светлое озеро – единственное место на Алтае, куда прилетают на зимовку лебеди.

В Республике Карелия в 2022 году подрядная организация обновит 40 км автодороги Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа, которая обеспечивает проезд к музею-заповеднику «Кижи». В прошлом году был отремонтирован участок республиканской трассы протяжённостью 37 км. Полностью транспортное направление будет обновлено к 2023 году.

Также в Прионежье завершится ремонт последнего участка автодороги Соломенное – Ялгуба – Суйсарь протяжённостью 11 км – это часть пути к горнолыжному центру «Ялгора», в Олонецком районе продолжатся мероприятия на региональной трассе Олонец – Питкяранта – Леппясилта, ведущей к популярным местам отдыха в Приладожье. Кроме того, вдоль региональной трассы Петрозаводск – Лососинное обустроят велодорожку протяжённостью более 11 км.

В Костромской области в 2022 году выполнят ремонт подъезда к селу Марково протяжённостью 5,1 км в Островском районе. Дорога ведёт к мемориальному и природному музею-заповеднику «Щелыково», связанному с жизнью и творчеством драматурга А.Н.Островского. Участок было решено привести в нормативное состояние в преддверии празднования 200-летия со дня рождения А.Н.Островского, которое пройдёт в 2023 году.

Кроме того, будет продолжен ремонт дороги Елизарово – Кологрив. Главная трасса Кологривского района ведёт к природному заказнику «Гусиная пойма», где останавливаются на весеннюю стоянку дикие гуси и проходит ежегодный экологический праздник «День гуся». Дорога также ведёт к природному заповеднику «Кологривский лес», в котором сохранилась единственная в Европе реликтовая тайга, не знавшая пожаров и вырубок.