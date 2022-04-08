"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением южного циклона 11 и 12 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы — до 25 м/с", — говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов отложить выход в Черное море, походы в горы и лес. ГУ МЧС рекомендует не оставлять машины под деревьями и держаться на улице подальше от рекламных щитов и ветхих строений.