Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" основатель Ribas Hotels Group Артур Лупашко, строительство запланировано на земельном участке площадью 1 га в с.Поляница Ивано-Франковской обл. Объект будет расположен в 3 км от первого подъемника.

"Сейчас стадия проектирования. Старт строительства запланирован на осень 2022 года и запуск в конце 2025-го", — рассказал он.

На территории также планируется разместить SPA, панорамный ресторан и паркинг примерно на 40 мест.

По словам Лупашко, большая часть апартаментов будет выставлена на продажу.

"Планировать сегодня стоимость продажи не является возможным. Ожидаемая цена продажи будет стартовать от $2 тыс./кв. м укомплектованного на 100% апартамента с управлением Ribas Hotels Group", — указал он.

Как сообщалось, Ribas Hotels Group планирует расширить сеть апарт-отелей в партнерстве с девелоперами во Львове, Киеве, Харькове и Одессе в ближайшие 2-3 года. Компания также намерена развивать бизнес в Европе.

Ribas Hotels Group сотрудничает (управление, франчайзинг и бронирование) с 26 объектами гостинично-ресторанного комплекса (городские, пляжные и горнолыжные гостиницы). Портфель компании включает бизнес-гостиницы Wall Street by Ribas и Bossfor by Ribas, отель Wol.121 by Ribas (Одесса), горнолыжная гостиница Ribas Karpaty (Буковель Ивано-Франковской обл.), пляжный комплекс Richard by Ribas (Грибовка Одесской обл.). На этапе проектирования и строительства сейчас находятся гостиницы во Львове, Киеве, Одессе и других городах, а также в Польше.

Общий номерной фонд сети — более 1 тыс. номеров в разных формах сотрудничества в восьми городах и курортных локациях Украины.

Компания "Крафт Буд" работает на украинском рынке более 11 лет, предоставляет услуги аренды строительной техники, доставки стройматериалов, проведения строительно-монтажных работ. По данным из открытых источников, собственником ООО "Крафт Буд" является Андрей Баштанюк.