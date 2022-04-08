"В планах компании строительство трассы Джубга -Сочи, потому что это очень напряженный участок. Нашим людям, особенно северным, которые живут в условиях северного ледовитого океана, хочется солнца. И люди должны иметь возможность быстро приехать. Поэтому стратегическая задача, чтобы человек сел (в автомобиль — ИФ), включил круиз-контроль и поехал к Черному морю", — сообщил председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко журналистам в пятницу.

В декабре 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что стоимость строительства трассы Джубга-Сочи оценивается в сумму свыше 1,4 трлн рублей, если ее не получится снизить, то проект будет отложен.

"По трассе от Джубги до Сочи нет пока технических решений. Я сам несколько раз туда вылетал, смотрел. Там был предложен тоннельно-эстакадный вариант строительства. Стоимость дороги уходила при этом за 1,4 трлн рублей. То, что дорогу надо строить для развития региона, — это факт. Но за какие деньги? Если не найдем возможность снизить стоимость проекта, то отложим его на более поздний период. Договорились, что все-таки заплатим небольшие деньги за полноценное ТЭО. Чтобы посмотреть все варианты трассировки, посмотреть, где можно минимизировать эстакады, где можно минимизировать тоннели. Если найдем цену, если найдем решение, которое позволит снизить эту стоимость, к этому вопросу вернемся. Пока решений никаких нет. Пока есть решение о более детальной разработке и ТЭО по данному проекту", — говорил вице-премьер в интервью "Ведомостям".

Он отметил, что есть несколько вариантов снижения стоимости проекта.

"Автодор" проработал маршрут от Джубги до Сочи по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках разработки концепции дорог юга России, сообщалось ранее. Проект предусматривает строительство новой скоростной автомобильной дороги категории 1Б с четырьмя полосами движения за пределами береговой полосы и в обход населенных пунктов. Ее протяженность могла составить 119 км.

В октябре 2020 года Евгений Дитрих, занимавший в то время должность министра транспорта РФ, сообщал журналистам, что стоимость строительства объектов новой автодороги Джубга-Сочи в рамках проекта "Южный кластер" оценивается в 2,4 трлн рублей до 2030 года, финансирование железнодорожных объектов кластера — около 700 млрд рублей.

Существующая в настоящее время дорога Джубга-Сочи (А-147) является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период.