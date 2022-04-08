Число самолетовылетов в I квартале сократилось на 8% — до 625.

Объем перевезенных грузов и почты за три месяца возрос на 1,4% и составил 147 тонн.

С 6 мая планируется возобновить регулярное сообщение с Антальей (Турция). Также авиакомпания "ЮТэйр "планирует увеличить число рейсов в Стамбул с 2 до 5 в неделю.

Помимо этого, "ЮТэйр "уже подала заявку в Росавиацию для выполнения с мая регулярных рейсов из Грозного в Баку (Азербайджан) и Ереван (Армения).

Кроме того, идут переговоры о возобновлении авиаперелетов в Дубай (ОАЭ) и Египет.

С 27 марта открыты регулярные рейсы из Грозного в аэропорт Домодедово (Москва). После положительного результата проведенного аудита по техническому обслуживанию самолетов "S7" намерена увеличить число ежедневных рейсов в Домодедово до двух.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.