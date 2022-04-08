2020 год, когда мировая авиаотрасль столкнулась с кризисом на фоне COVID-19, компания закончила с чистым убытком в 5,2 млрд руб. До этого три года подряд у S7 была прибыль, максимальная зафиксирована за 2018 год — 5,5 млрд руб., следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Выручка компании в 2021 году выросла на 60%, до 156 млрд руб., себестоимость продаж — на 34%, до 140,9 млрд руб.

Объем денежных средств и их эквивалентов на конец года составлял 26,7 млрд руб. (на конец 2020 года — 31,7 млрд руб.). Долгосрочные заемные средства были на уровне 15 млрд руб. (как и годом ранее). Краткосрочные обязательства были на отметке 38,5 млрд руб. (против 44,3 млрд руб.): большую часть этой суммы составляла кредиторская задолженность, которая к концу 2021 года сократилась до 21 млрд руб. с 26,5 млрд руб. на конец 2020-го.

Пассажиропоток S7 в прошлом году составил 17,8 млн человек, это на 44% больше, чем 2020 году. Занятость кресел была на уровне 86,4% (+13,3 п.п.).

S7 — крупнейшая в РФ частная авиационная группа. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.