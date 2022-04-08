Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил укрепление к доллару и евро на дневных торгах после повторного заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что военная спецоперация на территории Украины может завершиться в обозримом будущем, так как цели РФ достигаются как по линии военных, так и в переговорном процессе.
Журналисты попросили Пескова уточнить заявление, сделанное накануне о сроках завершения спецоперации — идет ли речь о ближайших днях или обозримом будущем, Песков сказал: "Речь идет об обозримом будущем".
На уточняющий вопрос, что дает ему основания так полагать, пресс-секретарь президента сказал: "Операция продолжается, цели достигаются. Ведется предметная работа как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави".
Ранее в пятницу рубль умеренно дешевел к доллару и евро на фоне внепланового решения Банка России снизить ключевую ставку стразу на 300 базисных пунктов, до 17,00%. Банк России, произведя внеплановое снижение ключевой ставки, экстренно повышенной в феврале на фоне введения жестких санкций против РФ, к тому же сопроводил свое решение сигналом к дальнейшему смягчению денежно кредитной политики.