Курс евро составил 79,98 руб. в 13:38 мск, что на 1,47 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар стоил 74,9175 руб., подешевев на 83,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 1,12 рубля — до 77,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил укрепление к доллару и евро на дневных торгах после повторного заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что военная спецоперация на территории Украины может завершиться в обозримом будущем, так как цели РФ достигаются как по линии военных, так и в переговорном процессе.

Журналисты попросили Пескова уточнить заявление, сделанное накануне о сроках завершения спецоперации — идет ли речь о ближайших днях или обозримом будущем, Песков сказал: "Речь идет об обозримом будущем".

На уточняющий вопрос, что дает ему основания так полагать, пресс-секретарь президента сказал: "Операция продолжается, цели достигаются. Ведется предметная работа как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави".

Ранее в пятницу рубль умеренно дешевел к доллару и евро на фоне внепланового решения Банка России снизить ключевую ставку стразу на 300 базисных пунктов, до 17,00%. Банк России, произведя внеплановое снижение ключевой ставки, экстренно повышенной в феврале на фоне введения жестких санкций против РФ, к тому же сопроводил свое решение сигналом к дальнейшему смягчению денежно кредитной политики.