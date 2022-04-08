Как стало известно в среду, генеральный директор FUN&SUN Тарас Демура приобрел долю в 75% туроператора у ООО «КН-Холдинг» и стал председателем совета директоров. На пресс-конференции, посвященной планам компании в связи с изменением структуры собственности, он подчеркнул, что даже в текущих сложных для туризма условиях видит возможности для развития. Особенно в сфере внутреннего туризма, на который туроператор делал ставку в последние годы и сейчас продолжит развивать его еще более активно.

«Даже в текущей катастрофической ситуации, в которой пребывает отрасль, мы найдем новые возможности. Я уже вижу изменение конкурентной среды. Отсутствие перевозки создает массу проблем. Многие авиакомпании, которыми владеют наши конкуренты, сейчас не могут летать из-за санкций. У нас есть хорошие шансы еще активнее рвануть вперед. Плюс последние пару лет у нас был фокус на внутренний туризм, мы запускали большое количество чартеров от Сахалина до Калининграда, сейчас наращиваем ассортимент и будем продолжать это делать. Россия в структуре наших продаж будет составлять не менее 40% объемов. Учитывая то, что всего несколько лет назад ее доля была менее 1%, это будет хороший прогресс», — сказал он.

По словам Демуры, все запланированные программы в регионы будут сохранены и появятся новые. «Мы традиционно летали в Бурятию, Карелию, Мурманск, Шерегеш. Сейчас планируем очень серьезно заняться Казанью и Татарстаном в целом. Будем летать в Санкт-Петербург, Тюмень, на Алтай и Северный Кавказ. Собираемся серьезно проработать туристические возможности Чечни, Дагестана. С партнерским туроператором «Крымская волна» планируем продажу туров в Крым», — сказал он.

И добавил, что за последние два года регионы сильно прогрессировали в плане туристического сервиса, но по-прежнему сохраняется проблема с дефицитом отелей, в том числе отелей all inclusive на морских и горнолыжных курортах.

«Нам необходимо эту концепцию внедрять в России, так как люди привыкли к all inclusive, это удобно. Поэтому будем стараться, чтобы наши новые отели работали по этой системе. Будем работать с транспортом, гидами, потому что не всегда стандарты транспорта, подготовки водителей, трансферных гидов находятся на должном уровне. Но мы обучаем наших партнеров, даем им стандарты работы, и из года в год все это улучшается. Поэтому сейчас, я думаю, все будет развиваться более высокими темпами, так как будет спрос. Я вижу будущее российского туризма ярким. Мы видим, как импортозамещение круто сработало в сельском хозяйстве. Туризм тоже прогрессирует, и ограничения на международные путешествия крайне позитивно отразятся на российском туризме», — сказал глава FUN&SUN.

Демура добавил, что не отстраняется полностью от текущего руководства компанией и продолжит решать ключевые юридические вопросы, вопросы по финансированию, взаимоотношениям с властью. Он подчеркнул, что для клиентов и поставщиков ничего не изменится.

«Компания достаточно хорошо капитализирована, у нас хороший доступ к финансовым организациям, кредитным организациям. Если такая необходимость возникнет, мы будем к ним обращаться. Но на данный момент ликвидность позволяет этого не делать. Мы уже авансировали большие суммы поставщикам — ключевым отельерам, авиакомпаниям. И это позволит нам пройти достаточно длительный период кризиса. У нас хорошие шансы не только выстоять, но и взять новую долю рынка», — сказал он.

По словам Демуры, политика компании в отношении сотрудничества с агентской сетью не изменится. «Мы даже смотрим в сторону некоей либерализации по оплатам, комиссиям, условиям переноса, штрафам, аннулированиям. Готовим целый пакет мер, позволяющий сделать работу агентов более легкой и технологичной. Агентствам сейчас очень непросто. Я уже неоднократно говорил, что в кризисное время поддержать наших основных клиентов и поставщиков — это важная задача», — подчеркнул он.

FUN&SUN (бывший TUI Россия) — один из крупнейших российских туроператоров. До 2021 года был частью европейского туристического холдинга TUI. В 2021 году компания отправила на отдых около 1,9 млн туристов.

Группа TUI AG после начала спецоперации на Украине заявила, что расторгает соглашение об использовании бренда c TUI Россия, и что российская компания больше не сможет его использовать в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане, что предусматривалось документом.