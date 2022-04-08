"На сегодняшний день мы такую возможность рассматриваем, но оно (повышение — ИФ) будет связано только с инфляционными процессами, которые у нас есть в стране. Мы не планируем никаких скачков, не поддаемся панике", — сказал Петушенко.

"Единственная сложность заключается в том, что мы деньги тоже должны отдавать, ставки там растут. Я не думаю, что наши пользователи заметят какие-то сложности", — отметил глава компании.

Как сообщалось, в октябре 2021 года Минтранс РФ опубликовал проект постановления правительства, в котором предложил увеличить максимальный размер платы за проезд автомобилей по платным федеральным автотрассам и искусственным сооружениям на 40-70%, расширив таким образом возможности для окупаемости дорожных проектов госкомпании "Автодор".

Как заявил в марте 2022 года министр транспорта Виталий Савельев на заседании Совета Федерации, предложенное Минтрансом РФ повышение максимальных уровней тарифов за проезд по платным федеральным автодорогам требует осмысления с учетом текущей ситуации, но на содержание трасс нужны средства.

"Что касается (повышения стоимости — ИФ) проезда (по платным дорогам — ИФ), сейчас ситуация достаточно тяжелая. В этих условиях она на самом деле требует определенного подхода и, может быть, еще раз осмысления ситуации. Но вы видите, что происходит в целом по ситуации с удорожанием материалов — и строительных материалов, и битума на 100%, и металлоконструкций. Ведь дорога — это сложнейшее инженерное сооружение. Чтобы ее поддерживать, мы должны иметь какие-то средства. Потому что эти средства будут использоваться опять же из того же дорожного фонда на развитие", — говорил Савельев, отвечая на вопрос сенатора Ивана Абрамова об обоснованности повышения тарифов на платных дорогах.