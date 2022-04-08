«Для внутрироссийского туризма безусловно самолетов будет не просто достаточно, но в избытке. Все те самолеты, которые летали за рубеж, будут максимально активно летать по России», — сказал он на онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Эксперт добавил, что российские курорты смогут в этом году принять около половины туристов, которые не поедут на отдых за рубеж.

«Всех не смогут, просто нет такого количества сертифицированного жилья, разве что клиенты будут готовы на понижение класса отдыха. Но примерно половину тех, кто выезжал за рубеж, российские курорты смогут принять. Ну и те люди, которые не поедут за рубеж, они много путешествуют по Золотому кольцу, городам, популярны туры на уикенды из Москвы в Казань. Поэтому я думаю, что у нас много будет локальных перемещений разнотипных — по бизнесу, на отдых, познавательных, лечебных, спа. Курортами это все не ограничивается, есть много туризма межрегионального. Так или иначе, все клиенты каким-то образом поучаствуют в этом процессе», — подчеркнул он.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах. Некоторые зарубежные авиакомпании также остановили полеты в Россию из-за проблем со страховкой своих лайнеров.