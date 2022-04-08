Выручка выросла на 30% — до 2,52 млрд рублей, а себестоимость — лишь на 29,9%, до 169,6 млн рублей.

Управленческие расходы возросли на 5% — до 1,177 млрд рублей.

До начала пандемии основную часть посетителей казино формировали туристы из Азии.

В отчетности компании не раскрываются причины изменения финансовых показателей.

Ранее сообщалось, что "Джи1 Интертейнмент" на первом этапе инвестировало 8,24 млрд рублей в строительство и открытие в ноябре 2015 года на территории интегрированной развлекательной курортной зоны "Приморье" развлекательного комплекса Tigre de Cristal. В дальнейшем инвестор направил на улучшение общей инфраструктуры и благоустройство территории еще 816 млн рублей. Ввод второй фазы комплекса Tigre de Cristal планируется в 2022 году.

Объем инвестиций в новый объект составит 14,6 млрд рублей, это на 100% собственные средства гонконгской Summit Ascent Holdings Ltd.

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 8 апреля 2022 года, единственным учредителем ООО "Джи1 Интертейнмент" указана гонконгская Oriental Rigent Limited.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиная Приморского края. В рамках первого этапа проекта на территории 263 га планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха. Два первых объекта — казино Tigre de Cristal и "Шамбала" — уже введены в эксплуатацию.