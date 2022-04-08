Он напомнил, что до новой волны антироссийских санкций ОАК планировала продавать МС-21 как с Pratt&Whitney, так и с российскими двигателями ПД-14. После отказа западных партнеров от сотрудничества самолеты будут предлагаться только с ПД-14.

"С двигателем Pratt&Whitney, который у нас шел первым, два самолеты мы авиакомпаниям готовы передать. Но в этом нет особо экономического смысла, поскольку не очень рентабельно будет поддерживать их летную годность, — заявил Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24". — Поэтому мы договорились с нашими коллегами, что мы отдаем их в так называемую подконтрольную эксплуатацию".

"Самолеты начнут летать — они не будут стоять в расписании, на них нельзя будет купить билет. Тем не менее, самолет начнет эксплуатацию, мы начнем получать данные по эксплуатации, пилоты начнут учиться, экипажи — тренироваться, как обращаться с этим самолетом. Мы в том числе начнем осуществлять какие-то перевозки, поскольку по нынешним временам, конечно, каждый самолет на счету, и эти два самолета, я уверен, найдут свое место на рынке авиаперевозок", — добавил он.

Сейчас доля российских компонентов в МС-21 составляет около 50%, отметил Слюсарь. Поставки полностью ипортозамещенной версии самолета должны начаться в 2024 году, напомнил он. Задача выйти на производство к 2025 году 36 МС-21 в год и нарастить его до 72 в год остается актуальной, отметил глава ОАК.

МС-21 — семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Первым получателем МС-21 была выбрана авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). До санкций российский авиапром обещал поставить компании первую партию из четырех самолетов в конце 2022 года.