"Программа показала высокую востребованность как среди правообладателей программного обеспечения, так и среди представителей малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день последними приобретено уже около 300 000 лицензий. В этом году воспользоваться этой мерой сможет большее количество компаний — объем финансирования из федерального бюджета увеличен вдвое и составляет около 2 млрд рублей", — приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Представители МСП (малые и средние предприятия) смогут выбрать из 130 программных продуктов от 29 российских производителей, при этом от них не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя. Единственное требование — нахождение в реестре МСП, пояснили в аппарате Чернышенко.

По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, в новом отборе принято решение сконцентрироваться на программном обеспечении, которое напрямую влияет на эффективность бизнеса.

"Мы ждем заявок от правообладателей ERP, CRM, специализированного ПО, необходимого малым и средним предпринимателям: например, производственным компаниям, гостиницам, автосервисам, ресторанам — решений, которые повышают производительность, улучшают качество, снижают издержки", — пояснил он.

Подать заявку на включение своих программных продуктов в программу правообладатели могут на портале Госуслуг.