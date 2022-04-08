Представители МСП (малые и средние предприятия) смогут выбрать из 130 программных продуктов от 29 российских производителей, при этом от них не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя. Единственное требование — нахождение в реестре МСП, пояснили в аппарате Чернышенко.
По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, в новом отборе принято решение сконцентрироваться на программном обеспечении, которое напрямую влияет на эффективность бизнеса.
"Мы ждем заявок от правообладателей ERP, CRM, специализированного ПО, необходимого малым и средним предпринимателям: например, производственным компаниям, гостиницам, автосервисам, ресторанам — решений, которые повышают производительность, улучшают качество, снижают издержки", — пояснил он.
Подать заявку на включение своих программных продуктов в программу правообладатели могут на портале Госуслуг.