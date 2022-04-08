Страховые портфели передаются по добровольному личному страхованию, за исключением добровольного страхования жизни, и по добровольному имущественному страхованию.

Согласно данным ЦБ РФ, лицензии на осуществление деятельности по этим видам страхования остаются у "ЕРВ Туристическое Страхование".

Согласно действующему порядку, страховщик предлагает всем страхователям и выгодоприобретателям по передаваемым договорам страхования представить письменный ответ, в случае согласия (отказа) на замену страховщика. На эту процедуру отводится 45 дней с момента опубликования уведомления.

Отказ страхователя от замены страховщика повлечет за собой досрочное прекращение договора обязательного страхования и возврат неиспользованной части премии. В том случае, если по истечении 45 дней с даты размещения уведомления отказ от страхователя не получен, то договор страхования будет передан в составе портфеля.

ERV — сеть страховых компаний, расположенных по всей территории Европы и за ее пределами. Компания — специалист в сфере страхования путешествующих, входит в ERGO Insurance Group, которая принадлежит Munich Re, одной из ведущих компаний в мире по страхованию.

Как сообщалось ранее, Munich Re в середине марта приняла решение о том, что не будет продлевать истекающие контракты с клиентами РФ и подписывать новые. Компания постепенно свернет бизнес в России и Белоруссии.

Страховая группа Euroins Insurance Group (EIG), ведущая независимая страховая группа на юго-востоке Европы, принадлежащая Eurohold Bulgaria, владеет 48,6% акций российского страховщика ООО РСО "ЕВРОИНС". Сделка была совершена 16 ноября 2017 года.

EIG работает в том числе в таких странах, как Болгария, Румыния (входит в число трех крупнейших игроков сегмента общего страхования), Украина, Греция, Италия, Россия, Испания, Польша и Грузия. В первых 4-х странах присутствия у EIG есть дочерние предприятия.

ООО РСО "ЕВРОИНС" специализируется на сегменте общего страхования в России, действует в стране с 2004 года. Приоритетными направлениями деятельности являются добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, автострахование — КАСКО и ОСАГО, страхование выезжающих за рубеж, страхование имущества физических и юридических лиц, строительно-монтажных рисков.