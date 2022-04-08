"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и рекомендациями главного санитарного врача снимается ограничение на работу заведений общественного питания в период с 23:00 до 6:00",- написал Бусаргин.

Рестораторы Саратова поддержали решение региональных властей. "В нынешних экономических условиях снятие запрета на работу кафе и ресторанов в ночное время поможет бизнесу, также страдающему от санкций", — заявил председатель гильдии рестораторов при Торгово-промышленной палате Саратовской области Андрей Госсен, чьей комментарий распространила пресс-служба ТПП.