Первыми исполнителями стали бывший первый заместитель министра культуры области Григорий Цукерман и директор театра Илья Коломейский, специально к фестивалю освоивший игру на варгане.

"Мы бросили клич, нас поддержали друзья. Не ограничиваем исполнителей ни в жанре, ни в количестве, наоборот, чем больше, тем лучше. Признаюсь, мы надеемся поставить рекорд — продержаться все трое суток и послать заявку в книгу рекордов Гиннесса", — сказал Коломейский.

Марафон дал начало Международному театральному музыкальному фестивалю "Камерный beat". Участниками акции станут как профессиональные музыканты, так и любители — артисты, студенты, медийные лица. В команде марафонцев заслуженный артист России Михаил Яковлев и квартет Челябинского института культуры.

В воскресенье состоится мастер-класс "Руки Шульженко", где опытные актеры поделятся секретами и расскажут, куда девать руки, которые так часто мешают начинающим исполнителям на сцене.

Основное мероприятие фестиваля, песенный конкурс, пройдет в понедельник вечером на сцене Камерного театра. За пальму первенства будут бороться поющие артисты и коллективы челябинских, магнитогорских и озерского театров, студенты института культуры, в том числе музыкально-принципиальный ансамбль Камерного театра, команда музыкально-просветительского проекта "ОПЕРАтивное искусство", ансамбль челябинского театра кукол, получивший гран-при прошлогоднего конкурса актерской песни имени Шульженко.

Хедлайнером фестиваля станет популярное "Трио Трое" из озерского театра "Наш дом".