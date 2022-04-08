"Продолжительная и сложная работа по смене географического названия нашего аэропорта завершена. Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому название изменено на Псков (без "Кресты"). Теперь в аэропорту, в самолетах будет звучать "Международный аэропорт "Псков" имени княгини Ольги" — то, что соответствует поручению президента", — написал глава региона и поблагодарил правительство, Росреестр и Росавиацию за содействие в решении этого вопроса.

31 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Согласно документу, международному аэропорту Пскова "Кресты" было присвоено имя княгини Ольги.

Псковский аэропорт вошел в число 47 российских воздушных гаваней-участников масштабного проекта по присвоению имен выдающихся соотечественников главным аэропортам страны "Великие имена России". Дополнительное название аэропорту было выбрано путем открытого голосования. За имя княгини Ольги проголосовало почти 19 тыс. респондентов (44%).