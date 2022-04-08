Так, на магистральных маршрутах пассажиропоток вырос на 10%, на межрегиональных и региональных — удвоился. Перевозки внутри Сахалинской области, где базируется компания, выросли на 28%.

За три месяца авиакомпания выполнила 4,22 тыс. внутренних рейсов и 56 международных, перевезла 1,2 тыс. тонн грузов.

Как сообщалось, в 2021 году авиакомпания перевезла почти 1 млн 68,7 тыс. пассажиров, что на 34% больше, чем в 2020 году.

Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" создается по поручению президента Владимира Путина. Сейчас перевозчик на 100% принадлежит Сахалинской области, в дальнейшем, как ожидается, в его капитал войдут все 11 дальневосточных регионов. К 2025 году "Аврора" собирается перевозить 2 млн пассажиров в год, используя авиатехнику российского производства. Сейчас в парке компании только европейские Airbus и канадские Bombardier.