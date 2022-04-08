Вопросы расширения транспортной доступности регионов Дальнего Востока и обновления авиапарка рассматривались на совещании по вопросу деятельности АК "Аврора", прошедшем в четверг под руководством полпреда.

"Вся маршрутная сеть авиакомпании "Аврора" на внутренних линиях сохраняется. Усилия наших специалистов — инженеров, техников, пилотов и руководства авиакомпании — направлены на выполнение утвержденных правительством России планов по расширению программы социально значимых полетов", — сказал гендиректор АО "Авиакомпания "Аврора" Константин Сухоребрик, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что "Аврора" проводит работу по максимальному выполнению запланированных полетов с авиакомпаниями-партнерами, входящими в Единую дальневосточную авиакомпанию: "Хабаровские авиалинии" (Хабаровский край), "Авиакомпания "Якутия", "Полярные авиалинии" (обе — Якутия), "Камчатское авиапредприятие" (Камчатский край) и "ЧукотАвиа" (Чукотский АО).

В рамках летнего расписания продолжается сотрудничество с партнерами "Авроры" в ДФО — авиакомпанией "Тайга" и авиакомпанией "СиЛА" ("Сибирская Легкая авиация").

На совещании также обсуждался вопрос поставки "Авроре" воздушных судов российского производства.

"Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Минтрансом России в приоритетном порядке обеспечить Единую дальневосточную авиакомпанию "Аврора" самолетами российского производства", — говорится в сообщении.

Для обеспечения бесперебойного локального авиасообщения также рассматривается возможность включения в авиапарк "Авроры" вертолетной техники российского производства. Трутнев поручил Минпромторгу России, Минтрансу России и Минфину России подготовить соответствующие предложения.

"Нужно проработать вопрос со своевременным обновлением воздушных судов с разных сторон. Это как закупка новых самолетов, так и предложение по использованию вертолетов. Дальний Восток — огромная территория нашей страны. Мы должны обеспечить качественную транспортную мобильность между дальневосточными регионами", — сказал полпред президента РФ в ДФО.

Ранее сообщалось, что дальневосточная авиакомпания "Аврора" начала регистрировать авиапарк в российском реестре на фоне введенный в отношении РФ санкций. Сообщалось, что до 2025 года "Аврора" собиралась получить 45 самолетов российского производства, в том числе Superjet 100, Ил-114-300, L-410 и "Байкал". Их должна поставить "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, принадлежит Минтрансу РФ), которая участвует в программах поставок российской авиатехники с 2015 года. Получая субсидии от государства, ГТЛК закупает самолеты и вертолеты для передачи их российским авиакомпаниям по льготной лизинговой ставке.

При этом, по данным на конец января, одобренные правительством субсидии на лизинг российских самолетов, авиакомпания еще не получила.

Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" создается по поручению президента Владимира Путина. Сейчас перевозчик на 100% принадлежит Сахалинской области, в дальнейшем, как ожидается, в его капитал войдут все 11 дальневосточных регионов. К 2025 году "Аврора" собирается перевозить 2 млн пассажиров в год (в 2021 году перевезла чуть более 1 млн), используя авиатехнику российского производства. Сейчас в парке компании только европейские Airbus и канадские Bombardier.