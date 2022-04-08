"Экспозиция еще раз подчеркивает историческую связь русской культуры и православной веры", — сказала на открытии министр культуры региона Татьяна Рыбкина.
Посетители выставки смогут увидеть редкие деревянные изваяния Марии Магдалины из Одигитриевской церкви, сотника Лонгина из Троицкого собора Лютикова монастыря и Калужского губернского музея, фигуры ангелов и Богоматери.
Русская иконопись представлена наиболее почитаемыми образами: Воскресение Христово, Богоявление, Святая Троица, Богоматерь Казанская и другие.
Экспозицию дополняют иконы из иконостаса Успенского собора Тульского кремля и культовая металлопластика: кресты, иконы, складни из коллекции Тульского музея изобразительных искусств.
Выставка продлится до 22 мая.