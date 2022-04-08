На выставке представлены иконы и скульптуры конца XVIII в. — начала XIX века, в том числе из коллекции Калужского музея изобразительных искусств.

"Экспозиция еще раз подчеркивает историческую связь русской культуры и православной веры", — сказала на открытии министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Посетители выставки смогут увидеть редкие деревянные изваяния Марии Магдалины из Одигитриевской церкви, сотника Лонгина из Троицкого собора Лютикова монастыря и Калужского губернского музея, фигуры ангелов и Богоматери.

Русская иконопись представлена наиболее почитаемыми образами: Воскресение Христово, Богоявление, Святая Троица, Богоматерь Казанская и другие.

Экспозицию дополняют иконы из иконостаса Успенского собора Тульского кремля и культовая металлопластика: кресты, иконы, складни из коллекции Тульского музея изобразительных искусств.

Выставка продлится до 22 мая.