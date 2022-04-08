"Минкультуры уже приступило к организации возврата коллекций, ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные", — сообщила Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что "Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты, не попадают в санкционный перечень". Решение Еврокомиссии, по словам министра, даёт возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин, задержанных ранее на финской таможне.

Министр поблагодарила коллег из МИД, посольства России в Финляндии и ФТС "за совместную оперативную работу и оказанное содействие в коммуникации с финскими властями".

4 апреля таможня Финляндии официально признала задержание картин из-за санкций ЕС. В Минкультуры РФ тогда сообщили, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии — "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии" (в экспозиции были работы из Государственного Эрмитажа, "Царского села", "Павловска" и "Гатчины") и "Форма бесконечности" (работы из Третьяковской галереи и Государственного музея Востока).

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил "Интерфаксу" о том, что проблема с возвращением российских произведений искусства связана с бюрократическими процедурами, возникшими из-за санкций, и как только они будут проведены, экспонаты вернутся в Россию.