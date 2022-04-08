По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", предыдущая наибольшая чистая прибыль была зафиксирована в 2017 году в размере 113 млн рублей.

Выручка оператора игорного бизнеса в 2021 году увеличилась в 1,8 раза и составила 575 млн рублей. Ранее рекорд по этому показателю был зафиксирован также в 2017 году — 2,1 млрд рублей.

Себестоимость продаж сократилась — на 6,1%, до 76 млн рублей. При этом валовая прибыль увеличилась в 2 раза, до 499 млн рублей.

В отчетности компании не раскрываются причины изменения финансовых показателей.

Единственным владельцем ООО "Алтай Пэлас" (зарегистрировано в 2016 году) является кузбасский бизнесмен Владимир Кутьев. Ему также принадлежат по 100% в "Алтай Пэлас отель" и "Алтай Пэлас капитал", а также 50% в "Алтай Пэлас групп" и 70% в ООО "Алти". Кроме того, Кутьев контролирует ряд компаний в Кемеровской области.

Постановление правительства РФ о создании на территории Алтайского района Алтайского края игорной зоны "Сибирская монета" было подписано в феврале 2008 года. Игорная зона площадью более 2 тыс. га расположена вблизи ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".