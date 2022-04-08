Власти региона также прогнозируют увеличение количества туристов в крае нынешним летом.

"В 2022 году мы уже видим положительную тенденцию в части снятия эпидограничений, активную поддержку со стороны Ростуризма по программе кэшбэка, подготовку к открытию новых средств размещения. Поэтому мы рассчитываем на турпоток не меньше, чем в 2021 году. Оценочно, он может составить 1,5 млн человек и более", — сообщил "Интерфаксу" представитель Агентства по туризму Приморского края. По его словам, прошлым летом туристский поток в крае превысил 1 млн человек.

Отдыхаем дома

Возросший спрос на пляжный отдых в Приморье эксперты объясняют в том числе ограничением авиасообщения РФ с другими странами из-за введенных санкций.

"Границы закрыты, самолеты не летают. Накануне Ростуризм говорил, что 40 государств открыты. Ну и что? Открыта Корея, но полететь-то не на чем. Лететь-то некуда, самолеты не летают. Вот базы отдыха в Приморском крае — август уже весь выкуплен, народ понимает, что он никуда не летит", — сообщила "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Гавань-турцентр" Наталья Калачинская.

По прогнозам директора Международного института туризма и гостеприимства Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Галины Гомилевской, количество туристов в Приморье летом вырастет, однако не столь масштабно, как в центральной части России.

"Туристический поток уменьшаться точно не будет. Может быть, немного будет увеличиваться, но не радикально. Туристические потоки радикально выросли в центральной части России. Там все-таки "транспортные плечи" не очень длинные, там люди переориентировались с отдыха за границей, в той же Турции. Кисловодск, Минводы, сейчас этот регион просто забит", — сказала Гомилевская "Интерфаксу".

На июль-август все базы отдыха в Приморье уже практически забронированы, у отелей также вырастет уровень загрузки, считает она.

Представители баз отдыха, опрошенные "Интерфаксом", также отмечают выросший спрос.

"У нас сезон начинается в середине июля и заканчивается в начале сентября. Мы прибрежная база. На сегодняшний день у нас повышенный интерес на 15%. Более 50% номеров в сезон уже сдано", — сообщил представитель базы отдыха "Жемчужина", расположенной под Владивостоком, добавив, что 80% отдыхающих — жители Сахалина, Камчатки, Колымы, Хабаровского края.

На расположенной в Хасанском районе Приморья базе "Маяк" все места на июль-август были забронированы в январе.

"Еще сезон не начался, но увеличился поток на май и июнь, а июль и август забронировали еще в конце января. В декабре у нас был момент, Таиланд был то закрыт, то открыт для туристов. Это сподвигло людей к решению, что в этом году надо отдыхать в России. Поэтому же было очень много новых туристов, они и бронировали в январе, старым гостям в марте уже бронировать нечего", — сказал представитель "Маяка".

Цены вырастут

Цены отдых в Приморье летом традиционно вырастут.

"Лето — это основной туристический сезон в Приморье, спрос на которой огромен. Конечно, в это время можно наблюдать увеличение стоимости на проживание и на туристические услуги. Уровень цен в гостиницах остается в пределах прошлого года, наблюдается повышение до 10%. В летний период произойдет традиционное повышение цен на 30% по сравнению с обычным сезоном. Максимальный подъем цен будет в августе", — сообщил представитель краевого Агентства по туризму.

На стоимость размещения влияют, в частности, возросшие операционные расходы на содержание гостиниц, отметил собеседник агентства. Ведомство проводит регулярный мониторинг необоснованного роста цен.

Сейчас домики и кемпинги у моря в популярных поселках Ливадия, Андреевка предлагают на июль от 1,7-2 тыс. рублей в сутки, трехместный однокомнатный номер на базе в поселке Врангель — от 4,4 тыс. рублей в сутки. Рассчитанный на четырех человек домик повышенной комфортности с санузлом в номере на одной из баз в Славянке сейчас на июль предлагают за 5 тыс. руб. На базах в бухте Шамора под Владивостоком домики без удобств — от 1,5 тыс. рублей.

И эксперты, и владельцы средств размещения отмечают, что к многим базам непросто добраться из-за плохих дорог, а развивать пляжный отдых мешает сезонность бизнеса.

"С базами отдыха проблема — это сезонность, у них нет возможности развития. Они ограничены продажами на два месяца. Надо развивать круглогодичный отдых и инфраструктуру, но средств нет. Они могут участвовать в конкурсах на получение грантов, чтобы получать поддержку. Но основной ограничитель — наш климат. Опять же дороги и транспортная доступность. Базы могут быть далеко, к некоторым можно добраться только по грунтовке или очень плохой дороге", — сказала Гомилевская.

По ее словам, некоторые базы работают полулегально.

"Некоторые вообще в тени находятся, теневой бизнес. На местном ресурсе база может предлагать свои услуги, хотя она еще не сдана в эксплуатацию, не все налоги оплачены. Здесь теневой бизнес в рекреационном отдыхе присутствует. Нужно делать серьезную оценку, масштабов я не знаю. У нас нет хороших средств контроля частников, системы мониторинга", — добавила эксперт.

Расчет на россиян

Власти Приморья в свою очередь ожидают, что в крае увеличится количество не только туристов-дальневосточников, но и приезжающих из других регионов РФ.

"В текущей ситуации на рынке говорить об иностранных туристах пока преждевременно, но мы надеемся, что в скором времени международное сообщение будет возможным, и Приморский край сможет принять первых иностранцев после затяжного перерыва. Сейчас все силы брошены на наращивание туристского потока за счет россиян", — сообщил представитель регионального Агентства по туризму.

С начала года прошло несколько мероприятий, которые привлекли внимание туроператоров к Приморью. На территории края прошел ознакомительный тур для представителей турбизнеса из Амурской области.

"Мы всегда наблюдаем хороший спрос на Приморский край из этого региона, а благодаря инициативе Амурской области создавать туры к нам эти показатели повысятся. Также туроператоры Приморья посетят с бизнес-миссией для установления двусторонних связей Новосибирск и Томск", — сказал представитель Агентства.

Рекламная компания Приморья запущена в аэропорту Красноярска.

"Благодаря наличию прямых рейсов из Красноярска мы ожидаем прирост аудитории для пляжного отдыха. В мае пройдет кросс-рекламная кампания с Москвой. Мы будем обмениваться туристическими потоками", — сказал собеседник агентства.

В апреле будет запущен сервис "Цифровое Приморье", с помощью которого туристы смогут забронировать отели, туры или составить маршруты на время пребывания в крае.