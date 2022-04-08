По данным организации, проект состоит из двух этапов.

Сперва туристы поднимаются на вершины Южного Урала, высота которых 1000 и более метров: Рассыпная (1017 м, Белорецкий район), Ялангас (1297 м, Белорецкий район), Кумардак (1318 м, Белорецкий район), Курташтау (1019 м, Учалинский район), Кушай (1048 м, Абзелиловский районн), Масим (1030 м, Бурзянский район) и на выбор — Большой Иремель (1582 м, Башкирия) или Поперечная (1389 м, Челябинская область).

"Восхождения на вершины, обозначенные в проекте, могут осуществляться в произвольном порядке. Использование автотранспорта разрешается при передвижении по автомобильным дорогам между вершинами. Для движения по маршрутам восхождений допускается использование велосипеда", — отмечает пресс-служба.

Второй этап проекта — прохождение туристского маршрута "Большая южно-уральская тропа", который проходит по территории Белорецкого района Башкирии и Челябинской области и включает в себя высочайшие вершины Южного Урала, исторические и природные достопримечательности.

Общая протяженность маршрута — 150-180 километров. Маршрут разделен на пять участков: город Белорецк — гора Малиновая — поселок Отнурок (12 км); поселок Отнурок — гора Ялангас — урочище Журавлиные болота — хребет Инзерские Зубчатки (45 км); хребет Инзерские Зубчатки — хребет Малый Кумардак — поселок Верхнеаршинский (35 км); поселок Верхнеаршинский — гора Баштур — деревня Николаевка (27 км); деревня Николаевка — гора Синяк — гора Большой Иремель (27 км).

Организаторы проекта рекомендуют пройти оба этапа с 1 июня по 31 октября, так как "вне этих дат это может быть небезопасно".

Участники, успешно прошедшие оба этапа и заполнившие фото- и видеоотчеты, получат сертификаты и бронзовые жетоны.