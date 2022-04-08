"Стенограффия" пройдет с 1 июня по 31 августа 2022 года и станет одним из самых ярких событий лета", — говорится в сообщении.

Постановление о проведении фестиваля подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Ранее фестиваль Stenograffia ("Стенограффия") проходил в Екатеринбурге в первые выходные июля. В прошлом году фестиваль растянули на месяц.

Пресс-секретарь фестиваля Екатерина Кизюн сообщила, что в настоящее время организаторы ведут активную работу по подготовке фестиваля, в том числе ведут переговоры с художниками, ищут новые площадки и поверхности для арт-проектов.

В этом году планируется более активно вовлекать в творческий процесс жителей и гостей города.

"В прошлом году в рамках фестиваля зародился проект "Стенограффия во дворе". И нам очень нравится идея вовлечения горожан в создание арт-объектов. В планах команды — обновление стрит-арт линии и организация серии экскурсий по работам фестиваля, которые традиционно пользуются огромной популярностью", — приводятся в сообщении слова замглавы Екатеринбурга Сергея Плахотина.

Фестиваль проходит в Екатеринбурге с 2010 года. За годы существования Stenograffia было создано более 500 арт-объектов и разрисовано порядка 40 тыс. кв. м. поверхностей. В Екатеринбурге создан туристический маршрут, который включает в себя 29 работ, созданных в рамках фестиваля.