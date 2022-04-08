Как отмечается, соответствующий отчет был получен со стороны компании.

В августе 2021 года ведомство признало компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением и назначило оборотный штраф.

"Компания навязывала российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять ей и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения", — напомнили в ФАС.

В ноябре 2021 года суд подтвердил размер штрафа, и 7 апреля 2022 года компания отчиталась о его уплате в бюджет.

Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc, на российский рынок агрегатор вышел в 2007 году. По оценкам экспертов, в общем объеме онлайн-бронирований отелей на российском рынке ему принадлежала наибольшая доля, которая составляла, по разным данным, от 60 до 70%.

4 марта сервис перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России и приостановил работу в стране на фоне обострения ситуации на Украине.