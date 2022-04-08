«В преддверии летнего туристического сезона Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором усиливают мониторинг цен и случаев недобросовестного поведения субъектов туристической отрасли. Также будет повышено внимание к качеству оказываемых на курортах услуг и соответствию отелей заявленному уровню «звездности», — говорится в сообщении.

Ведомство напоминает участникам рынка, что нарушители несут административную ответственность в соответствии с законодательством. Речь идет о случаях, когда, например, отель в одностороннем порядке снимает бронь и перепродает эти же номера дороже. Или отменяет групповые брони по договору с туроператором и также перепродает по более высокой цене.

«С 1 января этого года в России действует обязательная система классификации гостиниц. Это значит, что все гостиницы должны быть классифицированы и обязаны соответствовать критериям, установленным законом. Например, регламентированы обязательность круглосуточной работы службы ресепшн независимо от «звездности», ежедневная уборка, наличие питьевой воды, частота смены постельного белья и полотенец, и многое другое. Уборка номеров в отелях должна происходить ежедневно у всех категорий отелей, включая даже классифицированные по минимальным требованиям «без звезд», — цитирует пресс-служба руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

Она добавила, что с прошлого года в Ростуризме работает специальная комиссия по апелляциям, на площадке которой ведомство отрабатывает жалобы, связанные с качеством сервиса и услуг в отелях.

«Мы будем реагировать и рассматривать каждую жалобу. Задача — чтобы каждый гость получил сервис, который соответствует заявленному уровню отеля», — подчеркнула глава Ростуризма.

Ранее ФАС России совместно с Ростуризмом и Роспотребнадзором направили отельерам и туристическим компаниям письмо о недопустимости пересмотра ценовых условий договоров о предоставлении гостиничных услуг. По мнению ведомств, такие действия нарушают законодательство.

«Для туристов в постоянном режиме работают каналы обратной связи – социальные сети Ростуризма, горячие линии ведомства и ОНФ, а также специально запущенный проект Туризмконтроль.рф, через который каждый может обратиться с жалобой. Все обращения будут оперативно обрабатываться, а информация – оперативно доводиться до регионов и отелей с требованием изменить ситуацию», — напоминают в пресс-службе туристического ведомства.