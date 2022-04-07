Торги проводились по поручению ООО "РТ-Капитал" (входит в "Ростех"), начальная цена составила 366,1 млн рублей.

"А Девелопмент" в ходе торгов приобрел участок площадью 7,5 га, а также 12 зданий и сооружений общей площадью 14,8 тыс. кв. м. Из них 5 являются объектами культурного наследия: "Большой дворец", "Малый дворец", "Конный двор", "Дом садовника" и "Туфовая арка".

Новый владелец возьмёт на себя обязательства по охране и сохранению культурно-исторического наследия усадьбы. Основным условием покупки является восстановление исторического облика дворцово-паркового комплекса как единого комплекса, развитие его туристического потенциала.

"Надеемся, что в скором будущем на карте Санкт-Петербурга появится новая точка притяжения для туристов и местных жителей. На базе комплекса можно создать новое многофункциональное культурное пространство с коммерческой составляющей", — цитирует пресс-служба руководителя департамента продаж РАД по Санкт-Петербургу Дарью Гончарову.

Шуваловский парк расположен на землях Парголовской мызы, которые были подарены императрицей Елизаветой графу Петру Шувалову в 1746 году. Именно он начал преобразование лесных массивов в регулярный парк. Полностью организация парка была завершена в 1830-е годы, а уже к концу века парк стал популярным местом дачного отдыха. Здесь располагалось более 200 частных дач. Архитектурной доминантой парка является Дворец Воронцовых-Дашковых, последних частных владельцев этого земельного участка.

Инвестиционно-строительный холдинг AAG основан в 2007 году, реализует собственные проекты жилищного строительства, а также предоставляет комплексные услуги по развитию инвестиционно-строительных проектов собственникам объектов недвижимости. Генеральным директором и владельцем холдинга является Александр Завьялов.

Компания "А Девелопмент" специализируется на разработке и согласовании градостроительной документации в Петербурге и Ленинградской области.