"Открывшийся сегодня музей школы и детства важен не только для Подмосковья, но и для всей страны. В Подмосковье мы бережно храним традиции, изучаем их, открываем новые объекты", — приводятся в сообщении слова министра культуры Елены Харламовой.

В двухэтажном здании нового музея представлено более 400 предметов XIX — начала ХХ веков, среди которых есть подлинные документы, фотографии и артефакты, рассказывающие о развитии начального и среднего образования в России.

Об истории музея все желающие смогут узнать из мультимедийных фильмов, лекций-встреч, мастер-классов и творческих занятий, отметили в пресс-службе комитета.

В исторических постройках рядом с новым музеем уже работает музей Российского Общества Красного креста и Августейших владельцев усадьбы Ильинское-Усово в Лазарете. Кроме того, в здании родильного приюта планируют открыть музей охраны материнства и младенчества.