Всего за три месяца года через аэропорты края было отправлено 1,319 млн пассажиров, количество прибывших составило 1,31 млн человек.

Наибольшее снижение пассажиропотока — почти на 30% показали аэропорты Анапы и Геленджика, там было обслужено 116,37 и 31,7 тыс. человек, соответственно. Пассажиропоток аэропорта Краснодара составил 672,8 тыс. человек, снизившись на 14% по сравнению с январем-мартом 2021 года.

Вместе с тем единственный продолжающий работу на Кубани аэропорт Сочи также продемонстрировал снижение пассажиропотока, отмечается в сообщении. На прилет было обслужено 902 тыс. человек (-6%), на вылет — 907 тыс. человек (- 5%).

Как сообщалось, Росавиация на этой неделе в седьмой раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 13 апреля.

Режим временного ограничения продлен на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.