"Высокий уровень бронирования во многом связан с реализацией программы туристического кешбэка. По отзывам местных туроператоров, после объявления о ее досрочном прекращении объем продаж резко вырос, причем не только на майские праздники, но и на июнь. В первую очередь, популярны сборные группы — туркомпании набирают большие автобусы по 40 человек", — рассказала она.

Тюрина добавила, что на некоторые даты в отелях уже нет мест, и в турфирмах обсуждают возможность размещения туристов в загородных объектах. По ее словам, это связано не только с ростом турпотока, но и тем, что во многих крупных гостиницах в центре города, где обычно живут туристы, сейчас размещают беженцев.

"Самым востребованным на майские праздники оказался тур на 3 дня. Он доступен по стоимости: в первый день туристам предлагают только прогулку на канатной дороге через Волгу и свободное время, второй и третий включают несколько экскурсий по историческим объектам", — добавила эксперт.

В субботу, 2 апреля, Ростуризм объявил о досрочном прекращении текущего этапа программы кешбэка на путешествия по России в ночь на 9 апреля вместо 30 апреля. Однако 7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной Думе, сообщил, что программа будет продлена еще на неделю — до 15 апреля включительно.