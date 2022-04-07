В сообщении министерства отмечается, что оно "распорядилось отменить экспортные привилегии в отношении трех российских авиакомпаний "Аэрофлота", Utair и AZUR air. Это связано с продолжающимися нарушениями с их стороны мер по экспортному контролю, введенные Минторгом США".

Распоряжение министерства будет действовать 180 дней, а затем в случае необходимости — может быть продлено.

В сообщении указывается, что российские авиакомпании, по мнению Минторга США, при совершении авиарейсов использовали самолеты, подпадающие под ограничения, принятые ранее против РФ Бюро промышленности и безопасности при американском министерстве торговли. Претензии Минторга США касаются как внутренних, так и международных рейсов.