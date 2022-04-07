"С началом навигации, ориентировочно 1 июня, "Валдаи" смогут осуществлять речные перевозки по запланированным направлениям", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о туристическом маршруте Чебоксары — Козьмодемьянск — Макарьевский монастырь — Нижний Новгород — Чебоксары, открытие которого обсудили глава Минтранса Чувашии Владимир Осипов и министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев.

Стороны также рассмотрели возможность запуска регулярных пассажирских перевозок между регионами. "Если будет спрос, то будем решать вопрос по открытию маршрута", — приводятся в пресс-релизе слова Осипова.

Кроме того, готовятся к запуску регулярные пассажирские перевозки по маршруту Чебоксары — Казань. В настоящее время завершается работа по подготовке разрешительных документов.

Судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода — в пределах 550 км. Предназначено для эксплуатации по протяженным маршрутам на полноводных реках всей территории России — от Центральной части до Дальнего Востока. При вместимости 45 пассажиров состав экипажа судна — только два человека.