В допандемийном 2019 году число туристов в первом квартале составило 763 тыс. 589 человек, в 2020 году — 765 тыс. 327 человек, а в 2021 году — 116 тыс. 566 человек. Таким образом, по сравнению с первым кварталом прошлого года зафиксирован рост в 4 раза, а по сравнению с первыми кварталами 2019 и 2020 годов имело место, напротив, снижение порядка 40%.

Как и в прошлые годы, основную массу туристов в 2022 году составляют россияне, украинцы, турки, граждане Армении и Азербайджана.

В ведомстве отмечают, что со второй половины 2021 года быстрыми темпами началось восстановление отрасли. Так, в 2021 году в целом в Грузию было совершено 1 млн 577 тыс. 463 международных туристических визита. Это на 45% больше по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году большинство иностранных туристов прибыли в Грузию воздушным транспортом.