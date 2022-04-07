"С учетом прогнозируемого повышенного спроса на направлении Москва – Петрозаводск поезд № 160/159 с мая 2022 года будет курсировать в двухэтажном исполнении. В первый рейс обновленный состав отправится из Петрозаводска 19 мая, из Москвы – 20 мая. Расписание движения остается прежним – поезд будет отправляться ежедневно", — говорится в сообщении.

Пассажиры смогут совершать поездки в поезде ежедневно, отправляясь из Петрозаводска в 13:50 и прибывая на Ленинградский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:16. Из Москвы поезд будет отправляться в 16:40, далее в 16:50, и прибывать в Петрозаводск на следующие сутки в 14:10. На маршруте предусмотрены остановки на станциях "Сортавала", "Выборг", "Санкт-Петербург", "Тверь" и т.д.

На станции "Сортавала" пассажиры смогут пересесть на ретропоезд "Рускеальский экспресс", чтобы отправиться в горный парк "Рускеала".

В состав поезда войдут двухэтажные купейные вагоны, в которых есть кондиционеры, санитарные комнаты, розетки и USB, а также купе для маломобильных пассажиров.

Фирменный поезд № 17/18 "Карелия" сообщением Петрозаводск – Москва состоит из двухэтажных вагонов с декабря 2019 года.