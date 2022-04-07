"Самое потрясающее — то, что некоторые из представленных инструментов звучат. Вы только вообразите, что звуки это те же, что были четыре-пять веков назад. (В этой экспозиции — ИФ) совершенно невероятное сочетание современности и старого мира", — сказала Метелица во время выездной пресс-конференции, организованной "Интерфаксом".

По словам хранителя инструментов Владимира Кошелева, широкой публике представлены 150 инструментов из собрания Музея театрального и музыкального искусства, филиалом которого является Музей музыки. Их создатели — известные мастера эпохи барокко: Амати, Тильке, Оттетер, Тромлиц, Деннер. Некоторые инструменты перед экспонированием отреставрировали, в том числе для того чтобы они могли звучать.

Центральное место в новой экспозиции занимает украшенный росписью трехмануальный клавесин. Рядом в стилизованных витринах выставлены гитары, цистры и мандолины, напротив них — витрины с лютнями и архилютнями. Также посетители смогут увидеть старинные виолы, деревянные духовые инструменты (флейты, гобои, фаготы, серпенты) и новомодные по тем временам колесные лиры.

Заслуживают внимания и другие представленные клавишные инструменты: спинет 1532 года — один из трех в мире, дошедших до наших дней; старинные клавикорды, которые в России можно увидеть только в собрании Музея театрального и музыкального искусства; а также одно из ранних пианофорте. Выставлена и редкая коллекция пошеттов — миниатюрных скрипок для учителей танцев в дворянских семьях.

"У нас хорошая, очень представительная коллекция инструментов эпохи барокко. Моя задача (как куратора проекта — ИФ) заключалась в том, чтобы представить ее достойно, чтобы каждый инструмент засверкал, чтобы он был в такой среде, где он сможет долго храниться, потому что постоянная экспозиция становится местом хранилища этих инструментов, и создать некую среду, свет, в которых инструменты будет хорошо рассматривать", — рассказала журналистам заведующая экспозиционным отделом музея Роза Садыхова.

Инструменты экспонированы таким образом, что их можно увидеть со всех сторон. Пространство дополняют зеркала и проекции теневых фигур, отсылающие к истории Шереметевского дворца: экспозиция располагается в Старой зале, где в XVIII веке графы Шереметевы устраивали вечера с музицированием.

Для ориентирования посетителей создан мультимедийный тур: на установленных в зале сенсорных экранах можно выбрать интересующий экспонат и узнать его историю, услышать звучание (записаны как современные реконструкции старинных инструментов, так и инструменты из музейного фонда).

Посмотреть музыкальные инструменты эпохи барокко жители и гости Петербурга смогут с 8 апреля.