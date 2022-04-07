"По итогам выступлений эксперты акселератора Агентства стратегических инициатив определили 16 лучших региональных стратегий по развитию промышленного туризма. В номинации "ПРОМпутешествие" победили республики Дагестан и Мордовия за лучшие стратегии по созданию туристических маршрутов с предприятиями", — говорится в сообщении.

Командой Дагестана в рамках акселератора созданы 5 экскурсий на предприятиях.

"Это экскурсии на Чиркейскую ГЭС, "Кизлярский коньячный завод", ООО ПП "Кизляр", Международный аэропорт "Махачкала", завод "Дагестан Стекло Тара", — отметили в пресс-службе.

Стратегический проект "Развитие промышленного туризма в Республике Дагестан" презентовал министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов.

"При выборе предприятий-участников команда региона пошла особым путем, учитывая туристский потенциал на исторически значимых объектах республики и территориальных брендах. Это традиции производства стекла в Дагестанских Огнях, кубачинских серебряных изделий, дагестанского урбеча и кизлярского коньяка. Также у туристов вызывает большой интерес выращивание форели и осетра. А жемчужиной дагестанского промышленного туризма является Чиркейская ГЭС", — приводит пресс-служба слова Мерданова.

Отмечается, что Всего участниками акселератора стали 30 регионов — 250 предприятий.

Ранее сообщалось, что в рамках развития промышленного туризма Минтуризма Дагестана разработало турмаршруты на производственные предприятия"Дагестан Стекло Тара", "Кизляр", Кизлярский коньячный завод, КФХ "Главрыба", а также на предприятия по изготовлению урбеча и кубачинских изделий.