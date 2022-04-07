"Границы охранной зоны были утверждены еще в 1949 году, однако официально свой статус эта территория получила только весной 2022 года силами ФГБУ "Земля леопарда", — говорится в сообщении.

Охранная зона — это буферная территория у границ национальных парков, заповедников и других особо охраняемых природных территорий. Их устанавливают для защиты от неблагоприятного воздействия, в том числе и со стороны людей. В Уссурийском заповеднике площадь буферной зоны составляет 50 тыс. га, она уже внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Границы этой зоны определил комитет Приморского краевого Совета трудящихся депутатов в марте 1949 года. Спустя полгода его приняли и поддержали на уровне руководства страны, однако оформление документов не было закончено. Поэтому необходимый режим охраны на этой территории не соблюдали.

"У госинспекторов заповедника не было полных юридических оснований для контроля над соблюдением требований природоохранного законодательства на этой территории. Это осложняло работу по предупреждению негативного воздействия на природу", — процитировали в сообщении директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка.

Бардюк уточнил, что, если бы на этой территории разместили предприятия, для заповедника это обернулось бы серьезной проблемой.

Уссурийский государственный природный заповедник имени В.Л. Комарова был создан в 1934 году для охраны лиановых хвойно-широколиственных лесов — подобных в мире почти не сохранилось. Он расположился на северных отрогах Сихотэ-Aлиня в Приморье. В 2021 году заповедник перешел под управление нацпарка "Земля леопарда".

Сейчас заповедник рассматривается, как хорошее место для реинтродукции дальневосточного леопарда. Пока популяция дальневосточного леопарда насчитывает всего 110 особей. Однако специалисты надеются, что в будущем их станет больше, и леопарды будут жить в пределах своего исторического ареала, в том числе и в Уссурийском заповеднике.