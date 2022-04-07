"ВДНХ продолжает развиваться. Сегодня запускаются две интересные площадки: музей ЖКХ, музей городского хозяйства, который в интерактивной интересной форме расскажет об управлении городом уникальными системами водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и так далее", — сказал Собянин журналистам после осмотра музея.

Мэр города выразил надежду, что музей будет востребован жителями города, в частности школьниками.

"Сегодня также открылась большая гастрономическая площадка из 150 посадочных мест", — добавил мэр.

По его словам, в летнее время — за счет веранд — количество посадочных мест на площадке превысит 300. В "Рестомаркете" представлено десять кухонь мира.

Кроме того, Собянин заявил о завершении реконструкции первого павильона ВДНХ, где в дальнейшем разместится экспозиция Третьяковской галереи.

По словам мэра города, летом на ВДНХ откроют еще несколько новых музеев, а также аттракционы и самое большое в Европе колесо обозрения.