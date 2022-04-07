"В этом году при помощи волонтеров мы продолжим реставрировать мемориальные леса, как естественные, так и посаженные более 100 лет тому назад Львом Николаевичем и Софьей Андреевной Толстыми", — отметил собеседник агентства.

В первую очередь работы проведут на участках "Елочки-ромбы", "Елочки за Чепыжом", "Елочки у колодца".

"На этой территории необходимо собрать упавшие ветки и то, что осталось от санитарных рубок погибших деревьев. Это очень масштабная работа, с которой музей не может справиться без помощи волонтеров", — отметил представитель музея.

В общей сложности запланировано провести восемь волонтерских смен.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков, поддерживаются в своем неизменном историческом виде.