В январе-марте 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 362,485 тыс. человек, в первом квартале 2019 года — 396,583 тыс. человек. Таким образом, в текущем году этот показатель вырос на 19,7% относительно 2021 года, а к январю-марту 2019 года — на 9,5%.

В марте 2022 года аэропорт обслужил 141,807 тыс. человек, что на 10,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 0,5% ниже, чем в марте 2019 года. Основная причина снижения относительно допандемийных показателей — сокращение в 1,7 раза, до 4,732 тыс. человек пассажиропотока на международных линиях.