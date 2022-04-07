"Сегодня наши службы активно работают по расчистке трасс после сильного снегопада. Планируется, что в пятницу курорт начнет работу", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем Эльбрусский военизированный противолавинный отряд провел в горах Кабардино-Балкарии принудительный спуск снежных лавин. Два очага вероятной лавинной опасности были ликвидированы в четверг в Приэльбрусье на северном склоне горы Чегет.

Горнолыжный курорт располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Он насчитывает около 15 км трасс различной сложности и сеть подъемников.