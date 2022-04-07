"Традиционно у гостей республики популярны курорты Домбай, Архыз, Медовые водопады и Тебердинский национальный парк. Только за первый квартал этого года Архыз посетили свыше 523,7 тыс. человек, Домбай — более 378,6 тыс. человек, Медовые водопады — около 80 тыс. туристов", — сказал сотрудник министерства.

Он отметил, что росту турпотока в регион способствует постоянное развитие туристической отрасли республики, в том числе строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры.

Вместе с тем ранее на курортах республики были введены новые объекты инфраструктуры, позволяющие продлить горнолыжный сезон, а также сделать горнолыжные трассы более комфортабельными для катания.

"Развитие гостиничной и горнолыжной инфраструктуры на курортах республики продолжается. В этом году в Архызе планируется запустить новую канатную дорогу гондольного типа протяженностью более 2,2 км. Она пройдет от верхней станции канатной дороги "Млечный путь" до высшей точки хребта Абишира-Ахуба — 3150 метров над уровнем моря", — добавил собеседник агентства.

В настоящее время на курортах Карачаево-Черкесии функционируют около 240 средств размещения. Номерной фонд — около 12 тыс. мест.