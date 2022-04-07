"Правительство предоставит в текущем году субсидии аэропортам и авиакомпаниям на частичную компенсацию операционных расходов. В том числе перевозчикам − на оплату труда и социальные отчисления. Для этого выделим 100 млрд рублей. Это позволит сохранить профессиональные коллективы, прежде всего – летный и технический персонал", — сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год.

Кроме того, власти компенсируют авиакомпаниям издержки, связанные с возвратом пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из–за внешних ограничений.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах. Некоторые зарубежные авиакомпании также остановили полеты в Россию из-за проблем со страховкой своих лайнеров.