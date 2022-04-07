"Роспотребнадзор продолжает регистрировать жалобы потребителей в связи с отменой туров, а также отменой или задержкой авиарейсов. С 12 марта в Единый консультационный центр Роспотребнадзора поступило более 20 тысяч звонков, из них около 5% по указанной тематике", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что продолжают мониторинг ситуации по указанной тематике как на федеральном уровне, так и на уровне управлений по субъектам РФ.

В Роспотребнадзоре напомнили, что по вопросам, связанным с защитой прав потребителей, можно обратиться на "горячую линию" по номеру 8-800-555-49-43, специалисты окажут консультационную поддержку и проинструктируют по вопросам составления претензий.