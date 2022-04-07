"Сегодня в Приэльбрусье проведено два принудительных спуска лавин. Активное воздействие производилось Эльбрусским военизированным противолавинным отрядом по лавиноопасным очагам на северном склоне горы Чегет", — говорится в сообщении.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в горах КБР на высоте более 1500 метров сохранится лавиноопасная ситуация.

Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан: поляны "Азау", "Чегет" и "Большие Нарзаны".